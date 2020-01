🎥 Supertalent Liverpool scoort ongelooflijk doelpunt bij U23

Harvey Elliott werd opgeleid bij Fulham, maar verkaste naar Liverpool. In de League Cup mocht hij al twee keer proeven van het grote werk. Ook in de Premier League mocht hij al even invallen, wat hem de jongste debutant aller tijden maakte.

Vandaag speelde hij met de U23 van Liverpool een wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Elliot scoorde een ronduit geniaal doelpunt. Met een acrobatische omhaal na een hoekschop deed hij vele monden openvallen!

Harvey Elliot scores an overhead kick from a corner for Liverpool U23s and then proceeds to tell schoolkids to calm down. Elite mentality. pic.twitter.com/slgTPrNIvU