Michael Lallemand klaar voor strijd met ex-club: "Ze weten dat ze het hier lastig zullen krijgen"

Zondag ontvangt FC Luik de leider in Eerste Amateurklasse, Deinze. Voor Michael Lallemand wordt dat een bijzonder duel.

Michael Lallemand vindt de voorbije weken opnieuw de weg naar het doel voor de Luikenaars en voelt zich in goede vorm: "Ik voel me beter en beter en mijn prestaties zijn ook beter. Enkel dat doelpuntje ontbrak nog", aldus Lallemand.

Staan niet voor niets bovenaan

Zondag wacht met Deinze een ex-club van de speler: "Ze zijn een heel goede ploeg die niet voor niets helemaal bovenaan staan in het klassement. We zullen moeten spelen als mannen om hen het hoofd te kunnen bieden."

"Of dit het ideale moment is om ze te ontvangen. Zeker, we zijn goed begonnen aan het nieuwe jaar en zitten in een goede spiraal. Ik denk dat Deinze weet dat ze een moeilijke wedstrijd zullen hebben hier in Luik."