Bundesliga: Leipzig wint opnieuw niet: vier ploegen, één titel

In de Bundesliga wordt het steeds leuker. RB Leipzig liet voor de tweede week op rij punten liggen, waardoor de titelstrijd hélemaal open ligt.

RB Leipzig kwam in de topper in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Borussia Mönchengladbach. Het kwam nochtans 0-2 achter, maar sleepte in minuut 89 alsnog een punt uit de brand.

Borussia Dortmund en Bayern München wonnen wél. Daardoor springt Bayern naar de leiding met één punt meer dan Leipzig. Dortmund en Gladbach delen plaats drie met drie punten minder dan Bayern.