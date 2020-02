Mbappé krijgt volle laag van voetbalfans na discussie om wissel met trainer Tuchel

Opmerkelijk beeld zaterdag in de wedstrijd PSG-Montpellier: Kylian Mbappé ging zwaar in discussie met zijn eigen trainer nadat die hem vroeg wisselde. Nochtans won PSG makkelijk met 5-0.

Mbappé had nochtans al de 4-0 gescoord, maar 20 minuten voor tijd besliste Tuchel dat het genoeg was geweest en haalde de 21-jarige superster naar de kant. Na de 5-0 wou hij hem sparen, maar daar was de Franse spits het niet mee eens en het kwam tot een zware discussie aan de zijlijn.

Tuchel leek zijn beslissing te moeten uitleggen en dat viel niet goed bij veel voetbalfans, die Mbappé een "nukkig kind' noemden.