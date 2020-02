Krijgen Rode Duivels weldra hun revanche tegen Frankrijk? Bondscoach reageert

Binnen iets meer dan vier maanden gaat het EK van start. België wil in aanloop naar dat toernooi een paar oefenwedstrijden tegen sterke tegenstanders afwerken.

Een vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk komt er alleszins niet. Dat vertelde bondscoach Roberto Martinez aan Telefoot… omdat het niet zomaar een oefenwedstrijd zou zijn.

“We hebben het zeker overwogen. Maar na die halve finale op het afgelopen WK leek het ons toch geen goed idee. We hebben dan ook andere pistes bewandeld. Zo’n wedstrijd zou niet bepaald ‘positief’ voetbal brengen.”

Martinez liet zich ook nog even uit over de vreselijk moeilijke knopen die hij zal moeten doorhakken om aan een selectie van 23 te geraken. “Ik zal kiezen in functie van de profielen die we nodig hebben op het EK. Op dat vlak is er keuze in overvloed.”