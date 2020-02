Saelemaekers laat zich uit over zijn eerste dagen als speler van AC Milan en is onder de indruk van ploegmaat: "Je voelt meteen zijn aanwezigheid als hij opduikt"

Alexis Saelemaekers maakte in januari een spraakmakende transfer. De jonge Belg trok van Anderlecht naar AC Milan. Daar maakte hij dit weekend ook zijn debuut. Zlatan Ibrahimovic was er dit weekend niet bij door ziekte, maar ze hebben elkaar wel al ontmoet.

Alexis Saelemaekers gaf meer uitleg over de laatste dagen in La Tribune op RTBF. "Maldini nam mij meteen in de armen. Ook Ibrahimovic heb ik al ontmoet. Het is een man met veel charisma, want je voelt meteen zijn aanwezigheid als hij er is."

Saelemaekers heeft ambitie. "Ik ga enorm hard werken om in de ploeg te staan bij AC Milan. Ik wil ook zo snel mogelijk mijn plaats zoeken in de ploeg. Ik wil met de club ook zo hoog mogelijk eindigen", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Anderlecht

De jonge Belg komt ook nog even terug op zijn periode bij Anderlecht. Volgens hem gelooft de club nog in play-off 1. "Iedereen weet dat het moeilijk zal worden, maar de ploeg gaat het maximale doen om bij de eerste zes te eindigen."