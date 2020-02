Romelu Lukaku heeft eerste individuele prijs in Italië te pakken

Romelu Lukaku is zich in de Italiaanse harten aan het voetballen. Niet enkel zijn doelpunten spreken tot de verbeelding. Ook het vroeg kerstcadeau van Lukaku aan de 17-jarige Sebastiano Esposito ging niet onopgemerkt voorbij.

De topschutter van Inter zal begin mei de 'Astori-award' in zijn prijzenkast zetten. Dat is een trofee die de Italiaanse voetbalbond uitreikt aan een speler die fair play hoog in het vaandel draagt. De award is genoemd naar Davide Astori, verdediger van Fiorentina, die in 2018 levenloos werd aangetroffen in een hotelkamer.

Big Rom krijgt deze trofee naar aanleiding van zijn knappe geste aan Esposito, zijn jonge ploegmaat bij Inter. Die mocht op 21 december een penalty nemen tegen Genoa, terwijl dat normaliter een kolfje naar de hand van Lukaku is.

Na zijn doelpunt kon Esposito de tranen niet bedwingen en dook hij in de armen van zijn moeder. "Romelu Lukaku is een schone mens", reageerde de youngster heel dankbaar na afloop van de partij.