🎥 Decibels aan diggelen nadat Cristiano scoort voor tiende match op rij, Juve leidt wel zowaar derde nederlaag

Cristiano Ronaldo is en blijft een geweldig fenomeen. Dat kunnen ze in de Serie A elke week opnieuw met hun eigen ogen aanschouwen. Bij Hellas Verona slaagde de Portugese ster er al voor de tiende match op rij in om te scoren. Toch verloor Juventus met 2-1.

Voor een ploeg die een lastige wedstrijd doormaakt, is Cristiano een godsgeschenk. Juventus schitterde niet in Verona, maar na 64 minuten was het moment van Ronaldo aangebroken. Na een actie schoof hij het leer netjes in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Dat trekt Juventus wel over de streep, denk je dan, maar niet dus. Borini en Pazzini zorgden nog voor de ommekeer. Een nederlaag dus voor de leider in de Serie A, die het helemaal niet gewend is om te verliezen. Het is voor Juventus pas de derde nederlaag van het seizoen.