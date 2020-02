Saelemaekers legt uit waarom hij inging op het aanbod van AC Milan

Het blijft toch één van de opmerkelijkste transfers van afgelopen wintermercato. Alexis Saelemaekers schipperde in het begin van het seizoen nog tussen tribune en basis bij RSC Anderlecht, maar knokte zich in de ploeg en realiseerde in enkele maanden tijd een spectaculaire transfer naar AC Milan.

Bij Eleven Sports doet Saelemaekers nog eens uit de doeken hoe de transfer tot stand kwam: "Twee dagen voor het einde van de mercato kreeg ik telefoon van Boban, die vertelde dat hij mij echt nodig had." "Ik was meteen geïnteresseerd in het project en besloot om in Milaan te gaan onderhandelen. Voordien had ik via internet opgevangen dat ik naar AC Milan zou gaan, ik was helemaal verrast. Nadien belde Boban dan." Maldini Het was een Milan-legende die de jonge flankspeler uiteindelijk over de streep trok: "Ik ontmoette Paolo Maldini die mij de plannen met mij heeft uitgelegd. Dat beviel mij en ik heb daarom niet getwijfeld."





