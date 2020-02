OHL reageert na bloedrode financiële cijfers: "Investeringen zijn teken van onze ambities en maken deel uit van het langetermijnproject"

Maandagavond kwam de Pro League met een rapport over de Financial Fair Play naar buiten. Daaruit bleek dat de Belgische profclubs afgelopen seizoen samen 87 miljoen euro verlies maakten.

Amper vijf clubs maakten winst, Anderlecht boekte het meeste verlies: 25 miljoen euro. (lees het volledige artikel HIER nog eens)

Minstens even opvallend was het verlies van bijna 14 miljoen euro van tweedeklasser OHL. De Leuvenaars reageerden nu in een persbericht op de bloedrode cijfers. Ze hebben het onder meer over weloverwogen investeringen van de afgelopen jaren en een project op lange termijn.

Lees het volledige persbericht hieronder:

“OH Leuven wil graag reageren op enkele artikels die maandag verschenen in de media.”

“De club is zich bewust van de Belgische Financial Fair Play regels en ondersteunt die ook, om zo te komen tot een sterke financiële situatie voor het Belgisch professioneel voetbal. Deze regels helpen clubs te investeren om hun doelen te bereiken, binnen welbepaalde financiële krijtlijnen.”





“King Power heeft een aantal weloverwogen investeringen gedaan de voorbije jaren. De infrastructuur van zowel het trainingscentrum in Oud-Heverlee als in het stadion werd verbeterd. Nadien volgden verdere stappen om de club te professionaliseren in alle domeinen en de inkomsten te verhogen, ondanks de mindere sportieve resultaten van vorig seizoen.”



“Deze investeringen zijn een duidelijk teken van de ambities van de club en maken deel uit van het langetermijnproject dat King Power voor ogen heeft met OH Leuven. Al deze investeringen passen binnen de regels van de Belgische Financial Fair Play. Ze worden bovendien gedragen door kapitaalsverhogingen en OH Leuven heeft een positieve cash- en eigen vermogen positie.”