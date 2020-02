24 Belgische profclubs lijden 87 miljoen euro verlies: Club Brugge, Gent en drie andere ploegen gaan niet in het rood

De Belgische profclubs zijn in het seizoen 2018/19 zwaar in het rood gegaan. Dat blijkt uit de cijfers die de Pro League in haar rapport over de Financial Fair Play heeft vrijgegeven. Het gaat om een verlies van 87 miljoen euro. Club Brugge was de beste leerling van de klas, Anderlecht de slechtste.

De Licentiecommissie heeft de cijfers van het boekjaar 2018/19 van de 24 Belgische profclubs vrijgegeven die in aanmerking komen voor de Financial Fair Play. Over drie jaar mogen de clubs 30 miljoen meer uitgeven dan dat er binnenkomt via de normale activiteiten van de club. Club Brugge, Charleroi, STVV, Gent en Waasland-Beveren zijn de vijf enige clubs die niet in het rood zijn gegaan vorig seizoen. Hun groene cijfers wegen echter niet op tegen de grote verliezen die de andere clubs hebben geboekt. Verspreid over alle profclubs gaat het om een verlies van 87,8 miljoen euro.