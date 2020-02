🎥 Dortmund pakt op het veld uit met ruime zege via de onvermijdelijke Haaland en naast het veld met geweldige tifo

Borussia Dortmund heeft de bezoekers uit Frankfurt met een zware 4-0 terug naar huis gestuurd. Piszczek opende de score voor de Borussen en kort na de rust legden Sancho en Haaland de match in een beslissende plooi. Guerreiro sloeg Frankfurt helemaal tegen het canvas.

Axel Witsel speelde de volledige 90 minuten bij de thuisploeg en gaf de assist aan Sancho bij de 2-0. Ook Thorgan Hazard maakte de partij vol.

Door de zege komt Dortmund nu op gelijke hoogte met RB Leipzig en op een puntje van leider Bayern München in de stand. Zij spelen dit weekend nog tegen respectievelijk Werder Bremen en FC Köln.

