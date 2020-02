Losada en Euvrard analyseren Beerschot - OHL: "We moeten matuurder worden" en "Een grote stap vooruit, maar..."

Ook voor de trainers is het een uitdaging, zo'n grootse topper zoals Beerschot - OHL er qua beleving zeker één was. Er stond dan ook veel op het spel. Losada zag Beerschot een broodnodige overwinning pakken. Euvrard hoopt op meer maturiteit bij zijn spelers in de toekomst.

"Via het doelpunt van Tarik Tissoudali en een stilstaande fase kwamen we 2-0 voor. We hadden dan nog een aantal kansen om de wedstrijd dood te maken. Vooral die fase waar Tarik op de paal trapt. Als het daar 3-0 wordt, is de wedstrijd gespeeld", haalt Losada aan.

Goede Vanhamel

Dat was nu niet het geval. "Het gevaar komt van alle kanten bij hen. We zijn blijven vechten en lopen voor elke centimeter. Met een beetje geluk en dankzij een goede prestatie van Mike Vanhamel hebben we standgehouden. In de omschakeling had het ook 3-1 kunnen worden. Er was veel ambiance en intensiteit. We zetten een grote stap vooruit, maar Leuven heeft het finaleticket al op zak, wij nog niet."

Bij OHL is het wonden likken. "Het is een zure en onnodige nederlaag", stelt Vincent Euvrard. "We hadden in de eerste helft het veldoverwicht. Op het moment dat we zelf counteren, staat bij een weggetrapte bal van de keeper onze restverdediging niet goed. In eerste instantie loopt het nog goed af, maar in tweede instantie verliezen we dan nog het beslissende duel. Niet zoveel later valt dan op een corner de 2-0."

Bakens verzetten

Zo stonden de Leuvenaars met hun rug tegen de muur. "We hebben dan nog de bakens kunnen verzetten en zijn veel druk gaan ontwikkelen. De aansluitingstreffer liet nog lang op zich wachten. Ik kan de spelers qua vechtlust niets verwijten, maar we moeten wel matuurder worden in bepaalde fases in dit soort grote wedstrijden."