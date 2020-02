Commotie in Nederland: PSV-middenvelder slachtoffer van "afschuwelijke" spreekkoren?

In Nederland is er commotie ontstaan na ADO Den Haag-PSV. PSV-speler Mohamed Ihattaren leek het mikpunt van beledigende en kwetsende spreekkoren te zijn, al ontkennen de ADO-fans dat wel.

De 18-jarige Ihattaren zou geconfronteerd zijn met het overlijden van zijn vader, vorig jaar. "Mo, waar is je vader nou?", zouden de fans volgens Hugo Borst bij FOX Sports gezongen hebben. PSV-trainer Ernest Faber bevestigde na de match dat Ihattaren aangeslagen was.

"Nee, ik heb het niet meegekregen, maar achteraf te horen gekregen wat er allemaal geroepen is", aldus Faber. "Het is natuurlijk triest dat we dat mee moeten maken. Ik weet niet precies wat er gezegd is, maar als dit de nieuwe trend wordt, dan zie ik het heel erg somber in."

"Het kan niet zo zijn dat een toptalent uit Nederland zo wordt uitgescholden. Afschuwelijk, afschuwelijk. Ik heb nog niets vernomen van hem. Hij was wel ontdaan, maar ik weet niet precies of dat de reden is. Als dat zo is, dan is het zeer respectloos. Schandalig zelfs."

Supporters van ADO verzekeren via sociale media echter dat het om 'Homo's vieren carnaval' ging. ADO heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke kwetsende spreekkoren van de eigen aanhang.