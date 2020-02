Overlever vliegramp Manchester United sterft op 87-jarige leeftijd

Harry Gregg was een Noord-Ierse doelman, die de vliegramp in 1958 in München overleefde. Acht 'Busby Babes' overleefden de tragische crash niet, net als vijftien andere inzittenden.

Gregg ontpopte zich als een held door enkele inzittenden, waaronder een baby, uit het wrak te redden. Sindsdien luidde zijn bijnaam veelzeggend "De held van München".

Daarnaast was Gregg een betrouwbaar sluitstuk. Hij speelde 210 wedstrijden in het shirt van Manchester United en werd op het WK1958 uitgeroepen als beste doelman van het tornooi.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm