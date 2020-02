Dringend hervorming van 1B nodig: "Kampioen mogelijk niet in finale, fans verdienen meer dan deze mini-competitie"

Beerschot-OHL op vrijdag was propaganda voor het 1B-voetbal. Het had alles weg van een topper in 1A. Voor analist Karel Fraeye vooral hét signaal dat er iets moet gebeuren met de competitie. Want die is nu weggemoffeld en amper aantrekkelijk.

Fraeye strijdt al langer voor een hervorming. "De clubs uit de Proximus League en hun supporters verdienen echt gewoon beter dan deze mini-competitie. Waar destijds onderzoek nog aantoonde dat er in België geen economische leefbaarheid was voor meer dan 16 professionele voetbalclubs heeft de realiteit dit onderzoek intussen volledig achterhaald", zegt hij bij Sporza. "Buitenlandse investeerders vonden de laatste jaren de weg naar alle Belgische tweedeklassers en verhoogden er de budgetten dermate dat de kloof ook daar zowat gedicht is. Maar clubs kunnen niet seizoen na seizoen zwaar blijven investeren in promotie. Dit jaar kan het zomaar gebeuren dat de kampioen van de reguliere competitie (op dit moment Virton, gevolgd door Westerlo) niet eens deelneemt aan de finalewedstrijden."