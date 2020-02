Heel het Waasland zit in voetballaagconjunctuur: doodgenepen in geografische wig

Wat is er toch aan de hand in het Waasland? Waar ooit Beveren en Lokeren furore maakten, lijkt nu een puinhoop over te blijven. Alle clubs in de nationale reeksen houden met moeite het hoofd boven water.

De clubs in het Waasland zitten in een grijze zone tussen Antwerpen en Gent. Sponsors trekken liever naar één van de twee grote steden met aantrekkelijkere ploegen dan te investeren in ploegen die - met alle respect - veel minder sexy zijn. De opmars van Antwerp, Gent dat zich opwerpt als topploeg en Beerschot dat veel meer volk trekt, zelfs in 1B.

De Wase ploegen moeten met een beperkt budget opboksen tegen al dat geweld en leven - zoals in het geval van Lokeren - boven hun stand. Die trend is niet alleen zichtbaar bij de grote ploegen, maar ook in lagere afdelingen.

SK Sint-Niklaas en Hamme VW bengelen helemaal onderaan in Tweede Amateur A en Svelta Melsele staat voorlaatste in Derde Amateur A. Geen toeval meer. De clubs worden economisch doodgenepen in de geografische wig waarin ze acteren.

Fusies liggen zoals steeds heel moeilijk door de concurrentie tussen de clubs. Overleven op het hoogste niveau is al jaren een strijd tussen hangen en wurgen. Zonder buitenlands kapitaal lijkt het zelfs een onmogelijke zaak.