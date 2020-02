Toch wel vreemde transfer: Barcelona heeft 'medische joker' beet

FC Barcelona heeft eindelijk zijn nieuwe spits gevonden. Na de blessures van Ousmane Dembélé en Luis Suarez hadden ze in Catalonië een stevig probleem, maar Barcelona mocht van de Spaanse voetbalbond een noodtransfer doen.

Die transfer is de Deense spits Martin Braithwaite geworden. Zijn naam circuleerde al langer op internet maar Barcelona heeft het nieuws nu ook officieel bevestigd.

Braithwaite komt van CD Leganés, de 19e in de stand. In plaats van te strijden tegen degradatie, zal hij nu moeten strijden voor de titel in de Spaanse competitie.

Een vreemde transfer want Braithwaite is niet bepaald een doelpuntenmachine. Dit seizoen kwam hij 6 keer tot scoren, vorig seizoen slechts 4 keer.