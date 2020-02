Een optie voor een Belgische club? In het verleden nog bijna een Rode Duivel, maar nu is zijn contract ontbonden bij Stoke City

De Congolese international Giannelli Imbula had een einde gemaakt aan zijn avontuur bij Lecce, maar nu is hij ook vertrokken bij zijn moederclub Stoke City. Daardoor zit de centrale middenvelder nu zonder club.

Giannelli Imbula werd uitgeleend aan Lecce voor de eerste helft van het seizoen, maar hij speelde daar slechts drie wedstrijden in de Serie A. Hij keerde terug naar Engeland, maar daar verbrak hij zijn contract bij Stoke City. Daardoor zit Imbula, geboren in Vilvoorde, nu zonder club.

In het verleden speelde hij bij Guingamp, Marseille en Porto. Vier jaar geleden kwam Giannelli Imbula aan bij Stoke City, maar hij kreeg nooit echt zijn kans bij de Potters (28 wedstrijden) en na Toulouse en Rayo Vallecano werd hij voor de derde keer in vier jaar tijd uitgeleend.

Nu is Imbula dus opnieuw een vrije speler en misschien is hij wel een optie voor een Belgische club. In de zomer kon hij namelijk naar Club Brugge, maar de deal ging niet door. Wie moet hem volgens u halen?