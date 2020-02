Solskjaer is hard voor twee spelers: "Er is veel concurrentie, dus ze moeten zichzelf verbeteren"

Manchester United heeft dit weekend een mooie overwinning geboekt tegen Watford. Het werd 3-0 na doelpunten van Bruno Fernandes, Martial en Greenwood. Donderdag speelt Manchester United tegen Club Brugge in de Europa League.

Er was ook opvallend nieuws, want Andreas Pereira en Jesse Lingard, normaal twee vaste namen in de selectie van Solskjaer, waren er niet bij. Volgens de trainer van Manchester United moeten ze zichzelf verbeteren.

"Er is de laatste weken meer concurrentie en als ze terug in de selectie willen geraken, zullen ze sterker moeten worden", aldus Solskjaer na de wedstrijd tussen Manchester United en Watford. Ook de supporters zijn voorlopig niet tevreden over deze spelers.

Bruno Fernandes

Wie het wel goed doet en de harten van de supporters heeft kunnen veroveren, is Bruno Fernandes. De Portugees heeft meteen een grote impact op het spel van Manchester United. De Portugees scoorde al één keer en hij gaf twee assists in drie wedstrijden.