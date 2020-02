"Napoli coronavirus" kost Brescia tienduizend euro

De fans van Brescia toonden zich vrijdag van hun kleinste kant. In de thuiswedstrijd tegen Napoli scandeerden ze "Napoli coronavirus".

Gezangen die hen nu duur komen te staan. De disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond heeft Le Rondinelle namelijk een boete van tienduizend euro opgelegd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

De ultra’s van Brescia excuseerden zich zondag al wel voor hun taalgebruik. "We wilden alleen maar een kwajongensstreek uithalen en niemand pijn doen, maar we realiseren onze fout nu de ziekte oprukt in ons land. We bieden onze excuses aan bij de getroffen Italiaanse families.”

Napoli won de wedstrijd vrijdag trouwens met 1-2.