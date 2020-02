Thorup is duidelijk: "Het doel is kwalificatie" & "Zelfs op penalty's getraind"

Gent-coach Jess Thorup blikt strijdvaardig vooruit naar de Europa League-confrontatie met AS Roma. De heenwedstrijd werd 1-0 voor de Romeinen, dus Gent zal thuis moeten winnen als ze zich willen kwalificeren. Thorup gelooft er alvast in.

Gent zal niet met het mes tussen de tanden aan de wedstrijd beginnen: "We moeten gewoon scoren. Of dat nu in de eerste minuut is of in de tachtigste, dat maakt mij niet uit. Uit een eerste doelpunt kan snel een tweede komen." Op voorwaarde dat AS Roma dan niet tegenscoort, want dan moet Gent er al minstens drie maken.

"Toen we de loting zagen, hadden we meteen door dat Roma één van de zwaarste tegenstanders zou zijn. We hebben maar 1-0 verloren en toch heerste er achteraf ontgoocheling in de kleedkamer, vooral omdat we zelf niet gescoord hebben", ging Thorup verder.

Scoren deed AA Gent zondag wel vlot tegen STVV, de Buffalo's wonnen met 4-1: "We hebben vertrouwen getankt zondag. Nu is het doel om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Desnoods via penalty's, daar hebben we speciaal op getraind."