'Napoli-voorzitter moét na deze week inbinden en geeft Mertens zijn zin'

Dries Mertens is sinds afgelopen dinsdag all time-topschutter bij SSC Napoli. De godenstatus van de Rode Duivel verplicht zijn excentrieke voorzitter om aan de eisen te voldoen.

We schreven eerder al dat Dries Mertens op het punt stond om zijn contract bij SSC Napoli te verlengen. Zo was er al een akkoord over de duurtijd. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

De handtekeningen zijn echter nog niet gezet omdat Aurelio De Laurentiis nog even moeilijk deed. De Rode Duivel wil namelijk vijf miljoen euro per jaar verdienen, terwijl de preses elke euro probeert uit te sparen.

Corriere dello Sport weet echter dat de excentrieke voorzitter van Partenopei Mertens op de hoogte heeft gebracht dat zijn nieuwe overeenkomst klaar ligt. Het is nu enkel nog wachten op de officiële bekendmaking.