George Clooney wil Spaanse traditieclub kopen om... er een docusoap te draaien

Malaga CF zit middenin een héél vreemde overname. Niemand minder dan George Clooney wil de Spaanse traditieclub kopen... om er een docusoap van te maken.

Het leest als een slecht filmscenario, maar voor Malaga CF is het bittere realiteit. De Spaanse traditieclub danste in een recent verleden nog op het Kampioenenbal, maar is tegenwoordig afgegleden tot een geldbehoevende middenmoter in de Spaanse tweede klasse.

Abdullah Al-Thani - de huidige voorzitter is momenteel voor zes maanden geschorst door de Spaanse voetbalbond na onregelmatigheden - wil zijn aandelen verkopen. Niemand minder dan George Clooney klopt op de Zuid-Spaanse deur.

Volgens AS wil een Amerikaanse investeringsmaatschappij rond steracteur Clooney de streek én de club gebruiken om een docusoap te draaien. Het wordt geen regelrechte documentaire, maar eerder iets in de richting van The Truman Show.

Zo ver is echter nog niet. Al-Thani vraagt momenteel honderd miljoen euro voor zijn aandelen. De Amerikanen weten echter zelf ook dat de voorzitter diezelfde aandelen destijds voor amper veertig miljoen euro heeft gekocht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.