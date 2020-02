Meer dan alleen Gent en Club in de Europa League: Ajax op de rand van uitschakeling en laat Inter zich in een leeg San Siro verrassen?

Donderdagavond zijn alle ogen gericht op de Belgische ploegen in Europa. De aftrap in Gent en Roma is om 18u55 en om 21u is het aan Manchester United en Club Brugge. Maar er is meer dan deze twee duels. Veel meer.

Sommige terugwedstrijden kunnen als overbodig worden beschouwd, al is het na de gekke Champions League-editie van vorig jaar toch altijd met twee woorden spreken. Basel nam een riante 0-3 bonus mee uit Nicosia en Wolverhampton stuurde Espanyol in de heenmatch met 4-0 wandelen. Frankfurt deelde een tik uit aan Salzburg (4-1), in de Champions League nog de boeman van Genk. Toppers op de rand van uitschakeling Vorig jaar maakte Ajax nog veel indruk tot in de halve finale van de Champions League, maar nu zitten ze in een benarde situatie. Getafe bezorgde de Ajacieden een hele hoop frustratie en een 2-0 achterstand. Porto moet dan weer een 2-1 uit de heenmatch goedmaken tegen Leverkusen. De specialist van de Europa League, Sevilla, heeft zijn schaapjes ook nog niet op het droge. Het bleef bij Cluj op 1-1 steken. Manchester United heeft aan een clean sheet dan weer genoeg om door te stoten na de 1-1 in Brugge. Voor Arsenal en Inter Milaan ziet het er dan weer rooskleuriger uit. Romelu Lukaku en co klopten Ludogorets met 0-2, maar spelen donderdagavond wel voor een leeg San Siro. De Gunners gingen met 0-1 winnen op bezoek bij Olympiacos.