Sterkhouder heeft Beerschot helemaal in het hart gesloten en maakt een opvallende belofte bij promotie

Beerschot staat vrijdagavond voor een levensbelangrijke wedstrijd in de strijd om de tweede periodetitel. De Ratten gaan op bezoek bij Lokeren, dat door de financiële malaise mogelijk zijn allerlaatste wedstrijd speelt. Die zullen ze ongetwijfeld nog winnend willen afsluiten voor hun supporters.

Beerschot is dus een gewaarschuwde Rat. Om 'de Mannekes' over de streep te trekken rekenen ze op de flitsen van Raphael Holzhauser. In een interview met Gazet van Antwerpen doet de Oostenrijker zijn ambities met Beerschot uit de doeken.

Hobbelig parcours

“Misschien kenden we net iets te veel ups en downs. Dat we vorig weekend pas voor de tweede keer op rij een wedstrijd konden winnen, zegt voldoende. Over ons parcours in eigen huis kunnen we zeker tevreden zijn."

"We zijn de beste thuisploeg. ­Bovendien hebben we in de tweede periode ook de beste verdediging. Op verplaatsing presteerden we te wisselvallig. De ene keer waren we goed en pakten we de drie ­punten, de andere keer was het veel ­minder. Of het als nummer vijf in het ­algemene klassement verdiend zou zijn om te promoveren? Op het einde doet dat er allemaal niet toe.”

Opvallende belofte

En als het zo ver is doet de 27-jarige middenvelder een opvallende belofte: “Ja, ik heb me voorgenomen om een ­tattoo van Beerschot te laten zetten. Waarschijnlijk op mijn rug. Een van mijn tattoos is een herinnering aan mijn grootvader. In tegenstelling tot mijn vader heeft hij wel gevoetbald. Toen hij stierf, heb ik een ­tattoo van een voetballer laten zetten.”