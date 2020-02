🎥 Lukaku schiet zich met bijzonder bizarre goal alweer in de geschiedenisboeken bij Internazionale

De Nerazzurri wonnen, na de 0-2 in de heenmatch, ook de terugmatch op eigen bodem met 2-1. Lukaku nam het tweede doelpunt voor zijn rekening vlak voor rust.

Na een voorzet van Sanchez besloot onze landgenoot op de bezoekende goalie, maar die zag het leer via het hoofd van Lukaku in de rebound uiteindelijk toch tegen de netten gaan.

Maar die tellen ook natuurlijk, en door dat doelpunt is Lukaku de tweede speler ooit voor Inter die minstens twee doelpunten maakt in vier verschillende competities. De eerste was niemand minder dan Samuel Eto'o.

📊 | ANOTHER RECORD@RomeluLukaku9 is just the second player in Inter's history to score at least 2⃣ goals in 4⃣ different competitions in a single season with the Nerazzurri (excl. qualifiers).



The first? @setoo9 in 2010/11. 🥰#InterLudogorets #UEL#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/5SEOlsvIqd