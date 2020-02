Toby Alderweireld begint Belgie harder de missen: "Misschien niet positief dat ik dit nu zeg"

Sportief draait het niet geweldig bij Tottenham dit jaar, maar naast de resultaten was er toch goed nieuws voor Toby Alderweireld. De centrale verdediger verlengde zijn contract met drie jaar en hij is voor de tweede keer vader geworden. Vooral dat tweede deed enorm veel deugd voor de familieman.

Een familieman die België mist en toch voor een verlengd verblijf van drie jaar in Engeland heeft getekend klinkt misschien wat tegenstrijdig. "Misschien is het niet positief dat ik dit nu zeg, maar ik begin België echt meer en meer te missen. Dat gevoel is ooit heel hard aanwezig geweest. Dan een stukje minder, maar nu opnieuw een beetje meer. Misschien komt het door de kinderen", legde Toby Alderweireld uit bij Het Laatste Nieuws.

Zo'n uitspraak wakkert de transfergeruchten natuurlijk aan. Ajax, de ex-club van Alderweireld, deinst er niet voor terug om oude bekenden weer naar Amsterdam te halen. Ook een globetrottersbestaan als trainer ziet hij niet zitten.

"Wanneer ik klaar ben met het voetbal, kies ik echt 100 procent voor mijn ­gezin. Trainer zal ik nooit worden. Nog een paar jaar doorbijten ...", besloot de Rode Duivel.