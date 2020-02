't Is gebeurd! Liverpool lijdt eerste competitienederlaag van het seizoen... en het is meteen een stevige

Christian Kabasele en co haalden het met 3-0. Watford scoorde drie keer op achttien minuten tijd: na 54 minuten. Ismaïla Sarr scoorde twee keer, Troy Deeney deelde twintig minuten voor tijd de genadeslag uit.

Bij Liverpool kwam Divock Origi halverwege de tweede helft in de ploeg, maar ook hij kon de nederlaag niet afwenden. Door de eerste nederlaag kan Manchester City naderen tot op… negentien punten.

Watford stond voorlaatste, maar staat door de onverwachte driepunter plots op een gedeelde zestiende plaats.

44 - Liverpool have lost a Premier League game for the first time since January 2019, ending their 44-game unbeaten run in the competition. Stunned. pic.twitter.com/Wvj5Uesuf7