Witte rook in de schouw? Mertens lijkt gewoon te blijven waar hij zit

De Italiaanse media berichtten vandaag dat de contractverlenging van Dries Mertens bij Napoli op het goeie spoor zit. Zondag waren er de eerste verkennende gesprekken met voorzitter Aurelio De Laurentiis.

Mertens werd gegeerd door heel wat Europese en Chinese clubs, maar gezien de laatste ontwikkelingen lijkt hij gewoon te blijven waar hij is. Vandaag was er een ontmoeting met De Laurentiis en daarbij werd gesproken over een contractverlenging voor de 32-jarige Rode Duivel.

Mertens is enorm populair bij Napoli. Afgelopen week evenaarde hij nog het doelpuntenrecord van Hamsik en hij zal dat dit seizoen hoogstwaarschijnlijk nog verbeteren. Indien het toch nog falikant zou aflopen, heeft Mertens mogelijkheden bij de vleet.