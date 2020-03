Talentvolle aanvaller van Lommel voor het eerst in nationale selectie

De rechtsbuiten ziet die prestaties nu beloond. Sanyang zit voor het eerst in de (voor)selectie van het Gambiaanse nationale elftal. Dat laat Lommel weten via Twitter en Instagram.

Voor de nationale ploeg van Gambia spelen met Omar Colley (ex-Racing Genk) en Bubacarr Sanneh (door Anderlecht uitgeleend aan KV Oostende) nog twee jongens met een link met België.

Onze kwieke 'Bamba' Abdoulie Sanyang is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Gambiaanse nationale elftal! Proficiat Bamba! 👌 iedereenLSK 🇳🇬

