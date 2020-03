Moeten Lukaku & co wekenlang aan de kant blijven? Autoriteiten overwegen ernstige maatregel aangaande coronavirus

Vieren na één van zijn doelpunten voor Inter: Romelu Lukaku doet niets liever, maar zal er misschien niet gauw meer de kans toe krijgen. Italië is immers volledig in de ban van het coronavirus, dat inmiddels niet enkel meer woedt in het noorden, maar verspreid is over het hele land.

Volgens persagentschap ANSA zouden de Italiaanse autoriteiten overwegen om een maand lang alle sportevenementen in het land af te gelasten. Naast heel wat wielerwedstrijden uit Italië die dan in het gedrang komen, zou ook koning voetbal hier de nodige hinder van ondervinden. Verschillende speeldagen uit de Serie A zouden dus afgelast kunnen worden. In dat geval moeten die wedstrijden op een latere datum ingehaald worden. Alleen is dat lang geen sinecure. Sowieso zal Inter al bijzonder veel matchen in een korte tijdsspanne moeten afwerken en er is ook nog de druk van het EK deze zomer. Chaos Het is nog afwachten of de Italiaanse regering deze maatregel inderdaad bevestigt. Zoja kan dat wel eens heel wat chaos met zich meebrengen, maar het is uiteraard logisch dat in deze omstandigheden de gezondheid primeert.