Vertrouwen van stadsbestuur in Lokeren-voorzitter De Vries op een laag pitje: "Maandag kon hij niks nieuws melden"

De financiële put waar Lokeren zich momenteel in bevindt zou weleens het einde kunnen betekenen van de profstatus van de Waaslanders. Maandag had voorzitter Louis De Vries geen nieuws.

Deze week zat het stadsbestuur samen en veel positiefs over Sporting Lokeren was er niet te melden. "Voor de toekomst van de profclub Sporting Lokeren kunnen we helaas niks méér doen dan eventueel bemiddelen bij mogelijke nieuwe partners die zich aandienden of nog zullen aandienen. We hebben een Chinese delegatie over de vloer gehad, maar over sponsoring is er niet gesproken", citeerde Gazet van Antwerpen burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD).

En de jeugd?

Zolang er op financieel vlak geen duidelijkheid is gaan de spelers hun voetbalschoenen niet aantrekken. Ook niet in play-off 3, waartoe de club veroordeeld is. Als het tot een faillissement zou komen, zou dat een jammere zaak zijn voor de bloeiende jeugdopleiding.

"In de jeugd zijn er wel veel middelen, maar niet voldoende om alles rond te krijgen", aldus Anthuenis. Het stadsbestuur zou kunnen bijleggen, maar dat gaat het niet doen. "Want dan zouden we ook de profspelers moeten betalen om de club van het faillissement te houden en dat gaat niet gebeuren. Ik heb voorzitter Louis De Vries maandagochtend nog opgebeld. Maar hij kon me opnieuw niks nieuws mededelen", besloot de burgemeester.