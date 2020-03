Di Canio haalt uit naar Lukaku, maar... andere scherpschutters brengen het er niet veel beter vanaf

Romelu Lukaku liet zondag geen grootse indruk na in de topper tegen Juventus, die met 2-0 werd verloren door Inter. Na zijn reeds indrukwekkend debuutseizoen in de Serie A wilde niemand hem afbreken. Nou ja, niemand... Paolo Di Canio ging er wel met vuile voeten door.

“Ik was niet verrast dat hij niet scoorde”, zei de ex-speler van Lazio. “Hij zal veel blijven scoren tegen kleinere teams, wanneer zijn kracht beter tot zijn recht komt. Maar in dit soort wedstrijden was ik nooit onder de indruk van hem. Dus het verrast me niet", zei hij bij Sky Sports.

Di Canio vergeet erbij te vermelden dat de topteams in Italië er meestal een erezaak van maken om de spitsen van de tegenpartij te neutraliseren. Zo scoorde Cristiano Ronaldo dit seizoen ook nog maar één keer tegen één van de drie titelpretendenten, tegen Lazio. Tegen Inter zweeg zijn kanon ook. Ciro Immobile, topschutter van de Serie A, scoorde er ook nog maar eentje in de onderlinge duels.

De drie topploegen hebben dan ook moeilijk te passeren verdedigingen. Bij Juventus slikte het centrale koppel De Ligt en Bonucci nog maar 24 doelpunten in 26 matchen, evenveel als het drietal Bastoni, De Vrij, Skriniar van Inter. Lazio met Luiz Felipe als grote roerganger pakte er zelfs maar 23.