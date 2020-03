Coronavirus slaat nu ook toe in La Liga en zorgt voor primeur in de Bundesliga

In Italië worden momenteel draconische maatregelen getroffen om het coronavirus in te perken. Ook het Italiaanse voetbal deelt in de malaise. Er werd immers beslist dat er op alle niveaus al het voetbal wordt afgelast tot 3 april.

Ook de rest van de Europese competitie lijkt nu maatregelen te gaan nemen. Zo besliste Frankrijk om al hun matchen achter gesloten deuren af te werken. La Liga is de volgende in het rijtje: de komende twee speeldagen in de Spaanse Primera Division worden zonder publiek afgewerkt. In Duitsland wordt ook Mönchengladbach-Keulen zonder toeschouwers gespeeld. Daarmee is het de allereerste wedstrijd in Bundesliga die zich achter gesloten deuren zal afspelen. Ook vier Champions League-matchen en twee Europa League-wedstrijden ondergaan hetzelfde lot. Het is afwachten tot ook de Jupiler Pro League maatregelen gaat nemen.