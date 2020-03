De zoektocht naar de laagste stamnummers: 34. Le Skill

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 34. SRU Verviers.

CS Verviers is jaar en dag dé club binnen de stad Verviers in de provincie Luik, maar in 1907 werd er nog een leuke club opgericht: Skill.

De club fusioneerde al snel met Racing de Lambermont tot Skill Racing Union Verviers, kortweg SRU Verviers. De bijnaam van het team bleef altijd Le Skill.

Le Skill

Verder dan het tweede niveau in België kwam de club nooit, vanaf de jaren '70 gleed het team uiteindelijk stilaan af naar de provinciale reeksen.

In 1990 fusioneerde de club met FC Ensival en nam de naam Royale Union Verviers Ensival aan. In 2010 hield de club op met bestaan.

Revival

Ondertussen bestaat SRU Verviers echter opnieuw, sinds 2018. Dat is echter wel met een ander stamnummer: 6966.

In hun eerste jaar werden ze meteen vierde in de vierde provinciale Luik. Dit seizoen staat het team voorlopig in de lagere middenmoot in diezelfde reeks.

Erelijst

/