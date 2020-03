PSV heeft nieuwe coach beet: "Hij lanceerde Mané en Havertz: goed genoeg is oud genoeg"

Ernest Faber staat al enkele maanden als interim-trainer aan het hoofd van PSV. De club uit eindhoven heeft nu een coach gevonden voor volgend seizoen.

Roger Schmidt wordt vanaf deze zomer namelijk T1 van de Lampenclub. Technisch directeur John de Jong gaf via de clubsite wat meer uitleg.

“Bij Salzburg maakte hij ruimte voor Sadio Mané, bij Leverkusen liet hij Kai Havertz als zestienjarige debuteren en werden andere jonge Duitse talenten als Benjamin Henrichs, Jonathan Tah en Julian Brandt international omdat hij ze als tieners opstelde in de Bundesliga. Roger zit er hetzelfde in als PSV: goed genoeg, is oud genoeg. Kwaliteit geeft de doorslag, niet leeftijd”