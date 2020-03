Analyse Hele voetbalwereld stilaan in sportieve 'lockdown'? Waar wordt wél nog gevoetbald en waar ligt het stil?

Het Corona-virus heeft de sportwereld nu helemaal in zijn ban. In België werden alle wedstrijden, behalve die in 1A, inmiddels uitgesteld. Hoe is het elders gesteld? Waar wordt wél nog gevoetbald?

In België werd beslist om alle wedstrijden in het amateurvoetbal tot minstens 31 maart stil te leggen. Enkel in 1A worden nog wedstrijden gespeeld achter gesloten deuren, al werd ook daar ondertussen al beslist door de burgemeester van Beveren dat de match tussen Waasland-Beveren en Gent niet zal doorgaan. Maar hoe zit het in de andere landen? We lijsten het even op: EK 2020: uitstel naar de zomer van 2021? Dinsdag belissing door UEFA

Champions League: terugwedstrijden 1/8e finale opgeschort, dinsdag beslissing over het vervolg

Europa League: twee van de 1/8e finales niet gespeeld, dinsdag beslissing over het vervolg Italië: alle wedstrijden tot (minstens) 3 april zijn uitgesteld

Spanje: alle wedstrijden tot (minstens) 3 april zijn uitgesteld

Engeland: wedstrijden Arsenal uitgesteld, rest gaat (voorlopig) door - mogelijk achter gesloten deuren

Duitsland: wedstrijden worden gespeeld achter gesloten deuren

Nederland: competitie opgeschort tot eind maart

Portugal: competitie opgeschorst tot eind maart

Oostenrijk: competitie opgeschort tot eind maart

Denemarken: competitie opgeschort tot eind maart

Ierland: competitie opgeschort tot eind maart

USA: competitie opgeschort tot eind maart

Zwitserland: competitie begint voorlopig niet

Turkije: wedstrijden gaan voorlopig door mét publiek

Schotland: wedstrijden gaan voorlopig door mét publiek