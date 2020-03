In Zwitserland gaan ze wel héél drastisch om met het coronavirus

De Zwitserse voetbalbond heeft de competitie nog langer opgeschort, er wordt ten vroegste in mei pas terug gevoetbald.

Zwitserland was één van de eerste landen om de landelijke voetbalcompetities stop te zetten begin maart. Maar in de week dat de competities in Frankrijk, Duitsland, Engeland, België en Nederland worden stilgelegd tot eind april, gaan ze in Zwitserland nog een stapje verder door de competitie stil te leggen tot eind april.

Maandag komen de bonden en de clubs samen om te bespreken wat ze zullen doen met de resterende competitiewedstrijden.