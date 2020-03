Jürgen Klopp is echt de stem van de rede in coronatijden: "Als er één persoon beter van wordt..."

Jürgen Klopp is een intelligent man en heeft dat al bewezen door eerder zijn mening niet te willen spuien over corona omdat hij er toch niks van afweet. Nu schrijft hij op de site van Liverpool een gevatte open brief.

"Ik heb al vaker gezegd dat voetbal de belangrijkste is van alle bijzaken. Maar vandaag zijn voetbal en voetbalmatchen totaal niet belangrijk", aldus Klopp.

"Als je moet kiezen tussen voetbal en het belang van de maatschappij dan is dat niet eens een keuze. Uiteraard willen we niet in lege stadions spelen of willen we niet dat de competitie wordt opgeschort. Maar als we door dat te doen ervoor zorgen dat één enkele persoon er beter van wordt, dan doen we dat. Zonder ons daar vragen bij te stellen."

"Mijn boodschap aan al onze supporters is dan ook: zorg ervoor dat je gezondheid op 1 staat nu. Neem geen risico's. Denk aan de kwetsbaren in de maatschappij en handel waar mogelijk met medeleven voor hen."