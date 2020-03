"Radicaal voorstel" in Engeland: "Volgend seizoen met 22 clubs"

De vraag is of de competities dit seizoen nog zullen hervatten. Paul Barber, bestuurder bij Brighton & Hove, heeft alvast een creatief voorstel voor de Premier League indien het seizoen definitief wordt stopgezet.

Barber wil in dat geval geen clubs laten degraderen en niet drie maar twee clubs uit de Championship laten opkomen. Dat zou betekenen dat het volgende seizoen met 22 ploegen gespeeld zou worden. Dan kunnen er daarna vier clubs degraderen in plaats van drie. Uit de Championship zouden er dan maar twee clubs opkomen, waardoor het in 2021-2022 weer allemaal normaal is.

"De prioriteit voor ons allen is het uitspelen van dit seizoen, dat is wat we allemaal willen. Maar we moeten realistisch zijn. Niemand weet hoe de situatie zich ontwikkelt. We hebben het liever niet, maar als we het seizoen niet kunnen afmaken moeten we kijken naar radicale oplossingen. Niemand weet of we het huidige speelschema kunnen afronden", aldus Barber in The Sun.

Norwich City, Aston Villa en Bournemouth staan momenteel op een degradatieplaats en zouden het plan dus wel zien zitten. Leeds United en West Bromwich Albion, de huidige nummers een en twee, zouden promoveren.