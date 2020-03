Hoever staan de Europese competities, wat bij stopzetting en wie profiteert?

Het Corona-virus heeft ervoor gezorgd dat er al minstens tot 3 april niet zal worden gevoetbald. Maar de kans dat er in het weekend van 4 en 5 april wél opnieuw zal gespeeld worden? Die is niet al te groot. Hoever staan de competities en wat als alles toch niet meer kan aanvatten dit seizoen?

Dinsdag is er een belangrijke Conference Call van de 55 landen van de UEFA om te bekijken wat er moet gebeuren met de Europese competities dit seizoen, met het EK deze zomer en dergelijke meer.

Diverse landen - waaronder Italië - gaan op die vergadering vragen om het EK uit te stellen, teneinde een vlot einde te kunnen breien aan de diverse competities. "Overal zijn er nog 9 à 11 speeldagen te vervolledigen", liet Michel Louwagie zich al uit over de zaak. De topploegen hebben bovendien ook nog enkele Europese wedstrijden af te werken.

Wat als?

We bekijken de situatie in de vijf grootste competities van Europa en welke gevolgen dit zal of kan hebben op de kalenders vanaf binnen enkele weken, al mag nooit uitgesloten worden dat de competitie nog helemaal kan worden stilgelegd.

Welke grote teams grijpen (voorlopig) naast de Champions League, wie zou de titel pakken als de boel definitief wordt stilgelegd en/of hoe druk wordt de kalender als begin, midden of eind april de zaak toch wordt opgestart?

1. Spanje

> Nog 11 speeldagen te gaan + Bekerfinale

> Barcelona leider

> Real Madrid 2e op 2 punten

> Sevilla en Real Sociedad voorlopig mee naar de Champions League

> Atlético Madrid pas zesde (op 1 punten van Champions League)

2. Engeland

> Nog 9 speeldagen te gaan (sommige teams nog 10 wedstrijden) + 3 rondes FA-Cup

> Liverpool leider

> Manchester City 2e op 25 punten

> Leicester, Chelsea (en als Man City wordt uitgesloten Man United) naar Champions League

> Tottenham achtste op 4 punten, Arsenal negende op 5 punten van CL-plaats (met match tegoed)

3. Duitsland

> Nog 9 speeldagen te gaan + 2 rondes Beker

> Bayern München leider

> Borussia Dortmund 2e op 4 punten

> Leipzig en Mönchengladbach naar CL

4. Italië

> Nog 12 speeldagen te gaan (sommige teams nog 13 matchen) + 2 bekerwedstrijden

> Juventus leider

> Lazio 2e op 1 punt

> Internazionale en Atalanta naar CL

> Roma vijfde op 3 punten, Napoli zesde op 9 punten

5. Frankrijk

> Nog 10 speeldagen te gaan (PSG nog 11 matchen) + 2 bekerwedstrijden

> PSG leider

> Marseille 2e op 12 punten

> Rennes naar CL

> Lille vierde op 1 punt van CL-voetbal, Lyon zevende op 10 punten