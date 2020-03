Voor deze spelers zou het uitstellen van het EK een goede zaak kunnen zijn

Dinsdag zal de UEFA een beslissing nemen in verband met het al dan niet uitstellen van het EK. Als het Europees Kampioenschap effectief pas in 2021 zou plaatsvinden, dan heeft dat zeker ook zijn gevolgen.

Verschillende spelers zouden wel eens kunnen 'profiteren' van de regel om het EK eventueel uit te stellen. Daarbij uiteraard ook Eden Hazard, maar wie nog?

Hazard werd onlangs geopereerd en is dus momenteel volop aan het revalideren. Hij kan dan ook profiteren van een jaartje extra om een goed seizoen te spelen en zich zo klaar te zetten voor het EK. Al heeft iemand als Eden Hazard natuurlijk niet al te veel matchritme nodig om te schitteren.

Euro 2020 was in gevaar voor Harry Kane. De kapitein en goalgetter van de Three Lions blesseerde zich in februari zwaar en leek niet meteen klaar te raken deze zomer.

Ousmane Dembélé (Frankrijk)

Dembélé heeft moeilijke momenten beleefd in Catalonië na zijn transfer naar Barcelona. Hij werd begin februari geopereerd en maakte al een kruis over zijn seizoen: voor augustus zien we hem niet terug.

De verdediger van Juventus heeft de ligamenten in de knie afgescheurd en zal pas begin volgend seizoen kunnen terugkeren. Ook voor hem zou het EK zeker te vroeg komen, als het deze zomer wordt gespeeld.

N'Golo Kanté (Frankrijk)

Al een aantal keer werd Kanté geveld door kleine blessures dit siezoen. En dus was het nog maar de vraag of en hoe hij aan de aftrap van het EK zou kunnen verschijnen.