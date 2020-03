Heerlijk gebaar: mythisch voetballied wordt symbool tegen corona

In Nederland had een radio-dj een idee: om iedereen een hart onder de riem te steken in de strijd tegen het coronavirus, en dan vooral de zorgverleners en vrijwilligers, wou hij op elk radiostation hetzelfde nummer draaien op hetzelfde moment. En dat idee word nu stilaan werkelijkheid.

De Nederlandse radio-dj heeft gekozen voor het mythische You'll Never Walk Alone van Gery & The Pacemakers, een echt voetbalnummer.

In Nederland werd zijn idee al snel overgenomen door zo goed als elk radiostation, maar ook in België doet iedereen mee. Vrijdagochtend om 8u45 zal er door elke radio in de lage landen You'll Never Walk Alone door de boxen klinken.

Maar daar stopt het niet, in Engeland doet ook BBC Radio 1 en BBC Radio 2 mee, ook in Spanje en Oostenrijk zullen er zenders meedoen. Tegen vrijdagochtend 8u45 zal waarschijnlijk heel Europa meezingen met Gery & The Pacemakers.

Een gek idee van @3FM-dj @sanderhoogendrn wordt werkelijkheid! Europese radiozenders draaien vrijdagochtend samen 'You'll Never Walk Alone'. Zet je wekker om 08:45 want ook @stubru doet mee. https://t.co/KWeI1xav2k. #popnieuws — Studio Brussel (@stubru) March 18, 2020

You'll Never Walk Alone: al jaren het clublied van Liverpool: