Jackpot voor Racing Genk? Twee Engelse clubs melden zich voor Leon Bailey

Leon Bailey is hot op de transfermarkt. De ex-Genkie maakt sinds januari 2017 het mooie weer bij Bayer Leverkusen.

Volgens Daily Express tonen zowel Arsenal als Chelsea interesse in Bailey. Die ligt nog tot de zomer van 2023 onder contract in Duitsland. Hij was er dit seizoen goed voor zeven goals en één assist.

Genk verkocht de Jamaicaan voor 13,5 miljoen euro, hoewel het in eerste instantie twintig miljoen vroeg. De Duitsers compenseerden dat wel deels door een doorverkooppercentage in de deal op te nemen.

Hoe hoog dat percentage ligt is onduidelijk. Wél zeker is dat Leverkusen negentig miljoen hoopt te vangen voor de winger. Zelfs als Genk maar tien procent op de meerwaarde krijgt en Bailey voor pakweg vijftig miljoen vertrekt, blijft het een smak geld voor de Limburgers.