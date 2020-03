Hoe zit het met het unieke format voor het EK... 2021? "Dan gaan we van elf naar tien of negen speelsteden"

De UEFA besliste afgelopen dinsdag dat het EK van deze zomer naar de zomer van 2021 verhuist. Het Europees kampioenschap zou voor het eerst in een uniek format worden gespeeld.

“Maar aan het format gaan we voorlopig niets wijzigen”, aldus Aleksander Ceferin. “Ook in 2021 zullen we in twaalf steden spelen. Het blijven dezelfde steden en stadions waar er zal gevoetbald worden.”

Met andere woorden: snel-snel een stadion bouwen in Brussel zou - een mopje mag ook eens gemaakt worden in deze tijden - geen optie zijn. Maar wat als er een bepaalde speelstad nog steeds met coronaproblemen kampt?

Een verandering van het format is momenteel niet aan de orde

“Alleen als er ergens problemen zijn kan het zijn dat we nog iets veranderen”, besluit de voorzitter van Europees voetbalbond UEFA. “Dan gaan we naar elf. Of tien. Of negen. Maar dat is momenteel niet aan de orde.”