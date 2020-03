Tijdelijke werkloosheid zoals in Frankrijk door inactiviteit? "Dat is niet de visie van Kortrijk"

De trainingen liggen nog een poos stil en de matchen zelfs nog tot en met 30 april. De profvoetballers moeten zich individueel klaarstomen voor een eventueel vervolg van de competitie. Ze zitten thuis en worden betaald, terwijl er geen inkomsten zijn voor de clubs.

Zo heeft Olympique Lyon zijn spelers op tijdelijke werkloosheid gezet, om op loonkosten te besparen. We legden het thema voor aan Joseph Allijns en die ziet het zo ver niet komen bij zijn club.

"Het is de werkgever die daarover kan beslissen, maar waarom zouden wij onze spelers daarmee pesten? Dat is niet onze visie. De ploeggeest is enorm belangrijk bij Kortrijk en zulke maatregelen zouden niet bevorderlijk zijn in dat opzicht. Het zou alleen maar schade aanrichten", legde de voorzitter van de Kerels uit.

Gemiste inkomsten?

Voorlopig valt er ook niet veel te panikeren bij de Zuid-West-Vlamingen. "Wat hebben we misgelopen van inkomsten? Vorige week hadden we moeten aantreden op verplaatsing tegen Charleroi. En dan hadden we toch sowieso twee weken moeten wachten tot het begin van play-off 2."

En in die play-off 2 had Allijns niet op veel inkomsten gerekend. "Met alle respect, maar als je ploeg haar punten pakt in play-off 2 houden we er geen euro aan over, of het zal toch niet veel zijn", ging Allijns, die geen voorstander van de play-offs is, verder.

Situatie niet misbruiken voor ander format

Als er dit seizoen helemaal niet meer gevoetbald wordt zitten er straks misschien 18 of 20 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Iets waar hij toch tevreden mee moet zijn? "Ik ben inderdaad een voorstander van een rechttoe-rechtaancompetitie, maar ik wil deze situatie absoluut niet misbruiken. De gezondheid primeert."

"De situatie is wat ze is en als er niet meer gevoetbald wordt zit je inderdaad met 'probleemgevallen' Beerschot, OHL en Waasland-Beveren. Laten we dus gewoon proberen om speeldag 30 nog af te werken. Dat is de prioriteit als de crisis is bezworen en om de competitiestart van volgend seizoen te vrijwaren", aldus Allijns. "Laat ons nu maar gewoon luisteren naar wat de Nationale Veiligheidsraad ons oplegt."