Thomas Meunier laat zich uit over zijn jeugd: "Deze Braziliaanse spelers hebben mij geïnspireerd"

Thomas Meunier, de ex-rechtsback van Club Brugge en nu aan het werk bij PSG, groeide op als spits en had in zijn jeugd een aantal grote rolmodellen. Zo keek hij vooral graag naar de Brazilianen.

In een interview met Dugout blikt Thomas Meunier terug op de spelers die hem van jongs af aan hebben geïnspireerd en één ding is duidelijk: de Rode Duivel was een fan van het Braziliaanse voetbal. "Mijn idool? Het is altijd Ronaldo geweest, niet Cristiano, hoewel ik hem ook leuk vind, maar de Braziliaan," antwoordt hij.

Ronaldo, Ronaldino, Robinho

"In die tijd was ik een aanvaller, dus dat was echt mijn voorbeeld." Maar andere Braziliaanse sterren van dezelfde generatie trokken ook de aandacht van de Rode Duivel. "Alle Brazilianen, in feite. Ronaldinho, Robinho..."

Het was een periode waarin de Seleçao één van de meest succesvolle ploegen was. "Toen ik het voetbal echt leerde kennen, was ik tien jaar oud en het was toen het grote Brazilië. De Wereldbeker in 2002, de finale tegen Frankrijk in 98... Toen begon ik te begrijpen wat ik leuk vond aan voetbal en waar ik van droomde."