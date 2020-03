🎥 Zo kan het ook: Bruno Alves pakt uit met jongleerkunsten... met de borst

WC-papier hooghouden om de tijd te doden tijdens de wekenlange 'lockdown'? Dat is niet aan Bruno Alves besteed!

Nu het niet meer mogelijk is om in groep te trainen, moeten voetballers hun conditie op andere manieren op peil houden. En ze zijn daar creatief in, zo blijkt. Voorbeelden van spelers die een WC-rol hooghouden zijn er genoeg, maar daar doet Bruno Alves niet aan mee.

De Portugese verdediger van Parma doet het gewoon met een bal, maar dan op zijn eigen manier; met de borst. Apart, en zeker niet voor iedereen weggelegd...