Nieuwe doelman van Lierse Kempenzonen wordt op zijn 33e voor het eerst profvoetballer

De droom van veel tieners is om het ooit tot profvoetballer te schoppen. Voor slechts een klein deel komt die jongensdroom in vervulling. Maar wie verwacht op zijn 33e nog dat hij profvoetballer wordt?

Wel, het overkomt Bernd Brughmans. De 33-jarige sluitpost van Thes Sport tekende enkele weken geleden een tweejarige deal bij Lierse Kempenzonen, een reeksgenoot in de hoogste amateurafdeling.

"Ik heb hier een prachtige tijd beleefd, maar de club zit aan haar plafond en kan niet meer promoveren", aldus de ambitieuze doelman bij Gazet van Antwerpen. "Ondanks het moeilijke seizoen van Lierse Kempenzonen kan ik daar die ambitie straks wel terugvinden."

Thuis hield Brughmans zijn netten schoon tegen de Pallieters en in het Lisp zat hij op de bank vanwege de transfergeruchten. "De fans schaarden zich helemaal achter de ploeg toen ze op voorsprong kwamen. Daar droom je van als voetballer. Dat Lierse zal zijn hachje wel redden in eerste amateurklasse. Ik hoop het toch, maar onze deal telt ook in tweede amateurklasse. Maar daar hoort de club niet thuis."